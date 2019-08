Tir invade un cantiere sul tratto bolognese dell'A14, morti due operai

Due operai che lavoravano per conto di Autostrade sono morti, investiti da un Tir che ha invaso un cantiere allestito nel tratto bolognese della A14, a Borgo Panigale . L'incidente è avvenuto poco prima delle 23 di lunedì, nei pressi di uno svincolo . Gli operai stavano terminando l'allestimento del cantiere, per il rifacimento delle segnaletica orizzontale, e c'era un restringimento della carreggiata indicato con cartelli e segnali luminosi.

L'autista del mezzo pesante, un 62enne albanese residente in Italia, è entrato nell'area del cantiere investendo i due e rischiando di travolgere anche un terzo addetto. Quest'ultimo è però riuscito a spostarsi in tempo.



Le vittime sono Antonio Pizzutelli, 38 anni, e Salvatore Vani, di 46, entrambi originari della provincia di Frosinone. Erano dipendenti di una ditta che lavora in appalto per Autostrade. Il camionista, indagato per omicidio colposo, è stato sottoposto ai test per verificare se fosse sotto l'effetto di alcol o droghe.