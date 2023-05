Alluvione in Emilia Romagna, le immagini dall'elicottero della Guardia di Finanza

Sono immagini devastanti quelle dell'alluvione in Emilia Romagna, riprese dalle telecamere di "Pomeriggio Cinque" a bordo dell'elicottero della Guardia di Finanza. In queste ore il mezzo non ha mai smesso di volare sulle zone colpite dal terribile maltempo: "Stiamo effettuando ancora delle operazioni sull'appennino forlivese - spiega uno dei soccorritori -, abbiamo fatto un recupero di alcune persone rimaste isolate in località Sarsina dove ci sono state diverse frane. Molte zone sono ancora allagate".

L'ondata di maltempo delle ultime ore non si è ancora arrestate e il bilancio dei morti in Emilia Romagna è salito tredici. Altri tre morti sono stati individuati nel Ravennate, dove si cerca ancora un disperso. Oltre 27mila sono invece le persone senza elettricità, mentre il livello di quasi tutti i fiumi continua a essere sopra la soglia d'emergenza. La zona rossa resta ancora in vigore, in quanto sono previste nuove piene che potrebbero mettere a dura prova argini indeboliti o già danneggiati in queste ore.