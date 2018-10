Cuneo, in una borgata della Valle Varaita fiocco rosa dopo 62 anni

Non succede tutti i giorni, anzi, succede ogni 62 anni. In Val Varaita, provincia di Cuneo, si festeggia la nascita di Rebecca. Un fiocco rosa aspettato per decenni a Caldane, borgata a 1.200 metri d'altezza. La piccola è la sesta abitante del villaggio, la quinta componente della famiglia Ruà: "Fino a novembre scorso eravamo con mia moglie Cinzia e gli altri due nostri figli Isabelle e Ivan gli unici abitanti - spiega a "La Stampa" papà Luca - ora si sta trasferendo in una casa qui vicino una signora".