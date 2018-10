Crollo della metro a Roma, spunta un nuovo video: "Vedete non saltavamo"

"Ogni giorno spuntano nuovi video che provano il fatto che i tifosi di Cska non stavano saltando. Signor Salvini, ha il coraggio di chiederci scusa?", ha scritto l'utente che ha pubblicato il filmato sulla pagina Twitter. In questo nuovo video, ripreso da una prospettiva diversa da quello precedente, si vede che gli scalini prendono velocità all'improvviso e in pochi secondi la scala collassa. A giudicare dal filmato non sembra che le persone sulla scala facciano nulla per causare l'incidente. Ora sta ai pm, visto che è stato aperto un fascicolo sul caso, stabilire cosa nella stazione di Repubblica non abbia funzionato.