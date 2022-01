Covid, verso l'abolizione dei colori? Potrebbe rimanere solo il rosso

Alcune Regioni si erano già dimostrate capofila nella battaglia per modificare il sistema che "colora" l'Italia in base alla diffusione del contagio da Covid, tra queste l'Emilia-Romagna, l'Abruzzo, il Piemonte. Un sistema che alla luce degli ultimi decreti sembra superato. Il giallo e l'arancione di fatto non sono più distinguibili dopo l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del Green pass base o rafforzato. L'unico colore che definisce delle restrizioni importanti è il rosso, che scatta quando l'occupazione dei posti di terapia intensiva è sopra il 30 per cento, in area medica al 40. E sarebbe proprio quest'ultimo il colore destinato a sopravvivere come garanzia di un'azione efficace nel caso in cui la situazione epidemiologica dovesse peggiorare.