Covid, vaccini: 77% popolazione over 12 ha completato il ciclo

Le somministrazioni di vaccino anti Covid in Italia sono 83.383.557, e il 77,08% della popolazione over 12 (41.629.180 persone) ha completato il ciclo vaccinale. E' quanto si legge nel report aggiornato del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose sono 44.621.736 (l'82,62% della popolazione over 12), mentre sono 26.906 (il 2,89%) le persone che hanno avuto la terza dose.