Covid: l'Italia è più gialla, ma scattano le zone rosse localizzate | Folla nelle città, Speranza chiede "prudenza"

"Serve massima prudenza e attenzione" perché "non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane: zona gialla non significa scampato pericolo". Dopo gli assembramenti nelle città nel primo weekend giallo in quasi tutte le Regioni è il ministro della Sanità, Roberto Speranza, a lanciare l'avvertimento. Da lunedì la Sardegna si colorerà di giallo, ma scatteranno anche le zone rosse localizzate: inizierà il lockdown in Alto Adige, deciso per tre settimane dalle autorità locali, così come in provincia di Perugia e in alcuni comuni del ternano e dell'Abruzzo. Zona rossa anche per 27 comuni in Basso Molise.