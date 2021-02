Covid, lo chef Filippo La Mantia a Tgcom24: "Ho chiuso il mio ristorante, tutte le misure sono state inutili"

Serrande definitivamente abbassate dal 31 gennaio in piazza Risorgimento a Milano. Lo chef siciliano Filippo La Mantia ha chiuso il suo ristorante a causa del Covid. "Tutte le chiusure, le riaperture, le restrizioni, le messe in sicurezza, i centinaia di migliaia di euro spesi per sanificazione, distanziamento non sono serviti a niente", racconta a Tgcom24. "Ho dovuto chiudere un'azienda di 45 dipendenti in duemila metri quadrati, che andava bene fino a febbraio 2020 e che aveva avuto una buona riapertura, perché le spese sono diventate insostenibili senza più eventi", ha spiegato.