Coronavirus, Coldiretti: boom di prenotazioni per pranzo al ristorante nel weekend

Ansa

E' boom di prenotazioni con molti locali che registrano il tutto esaurito per il primo fine settimana del 2021 in cui ristoranti, pizzerie e agriturismi saranno aperti in gran parte dell'Italia. Secondo l'analisi di Coldiretti, quasi 7 italiani su 10 (67%) andavano a pranzo fuori almeno un sabato o una domenica al mese, prima dell'emergenza Covid. Complessivamente sono 293mila gli esercizi in cui sarà possibile usufruire del servizio al tavolo.