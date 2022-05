Covid, 13.668 nuovi casi con 104.793 tamponi e altri 102 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 102 decessi (contro i 62 di domenica) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 1653.346. In terapia intensiva sono ricoverati 353 pazienti (+6) mentre i guariti sono 29.424. Tasso di positività al 13% (in leggero calo rispetto al 13,9% del giorno prima).

Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, riferisce il ministero della Salute, sono stati 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.631, cioè 99 in più rispetto a domenica.

Vaccini, Gimbe: "19,5 milioni italiani senza una dose o con ciclo incompleto"

- "Guardando la parte mezza vuota del bicchiere rispetto all'andamento complessivo della campagna vaccinale, abbiamo ancora circa 19,5 milioni di italiani tra non vaccinati o che hanno un ciclo vaccinale incompleto perché non hanno fatto la terza o quarta dose". E' la stima fatta dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che sottolinea come le quarte dosi non siano "decollate", tranne in alcune Regioni.