Coronavirus, monitoraggio: "Nuovi casi in quasi tutta Italia"

Sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione in quasi tutta Italia e "ciò evidenzia come l'epidemia di Covid-19 non sia ancora conclusa". E' quanto emerge dal monitoraggio di ministero della Salute e Iss che riporta i dati dall'1 al 7 giugno. Molti dei casi notificati in questa settimana "verosimilmente hanno contratto l'infezione 2-3 settimane prima, ovvero tra la prima e seconda fase di riapertura (11-25 maggio)".