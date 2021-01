Coronavirus, in Italia 13.571 nuovi casi con 279.762 tamponi e 525 morti

Le terapie intensive - Sono in calo di 26 unità i pazienti in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 152. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.461. I pazienti ricoverati con sintomi in area medica sono in calo di 230 unità rispetto a ieri, portando il totale a 22.469.

Tasso di positività - Con 279.762 tamponi e 13.571 nuovi casi oggi il tasso di positività è del 4,9,%, in aumento rispetto al 4,1% di martedì.

In Lombardia il numero più alto di positivi - Le Regioni con il maggior numero di test per il coronavirus positivi nelle ultime 24 ore sono: Lombardia 1.876, Sicilia 1.486, Veneto 1.359, Lazio 1.281, Puglia 1.159, Emilia Romagna 1.090.