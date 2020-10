Coronavirus, Gallera a Tgcom24: "Il sistema sanitario non può fermare da solo il virus"

"Abbiamo 4.959 positivi in tutta la Regione, 2.306 a Milano e provincia, 197 ricoverati e 213 in terapia intensiva. Calano i ricoverati, crescono le terapie intensive.Abbiamo un numero ampissimo di tamponi, siamo quasi a 33mila oggi". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a Tgcom24. Che ha poi rilanciato sull'importanza dei tracciamenti e della prevenzione, perché "da solo il sistema sanitario non ce la fa".