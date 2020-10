Coronavirus: è caos tracciamenti a Milano

È risultata positiva al Covid-19, ma il sistema di tracciamento gestito dall'Ats, l'Asl lombarda, non si è mai attivato. È l'odissea di una collaboratrice di "Striscia la Notizia" che ha documentato la sua esperienza. Dopo cinque giorni dall'esito del tampone non solo nessuno si è fatto vivo per aiutare la collaboratrice risultata positiva, ma sul portale online della Regione Lombardia, nel fascicolo sanitario della collaboratrice, risulta assente il referto positivo del tampone. Segno evidente che il tracciamento previsto non è mai partito.

La collaboratrice del tg satirico di Canale 5 ha provato a contattare il suo medico di base, ma l'uomo non ha potuto fare nulla. "Qui è una confusione", ha dichiarato il medico che rivela di non riuscire a entrare neppure nel portale Covid riservato ai medici.