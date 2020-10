Covid, al via sistema europeo di tracciamento con anche app "Immuni"

Al via un sistema europeo di tracciamento per il coronavirus con le app di Italia, Irlanda e Germania. Lo ha annunciato la Commissione Ue. "Abbiamo fissato un sistema europeo, in modo che le app nazionali interagiscano tra loro", ha commentato la presidente Ursula von der Leyen confermando che il sistema utilizza anche l'app "Immuni". "Il tracciamento aiuta ad abbattere la catena delle infezioni. Incoraggio le persone a usarle", ha aggiunto.