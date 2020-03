Coronavirus: 6.387 contagi in Italia, 622 guariti e 366 decessi 

Con 133 morti in un solo giorno, le 24 ore più drammatiche finora, l'Italia fa segnare un bilancio di 366 vittime per coronavirus, e diventa il secondo al mondo dopo la Cina.

I numeri del coronavirus in Italia Impressiona anche il dato dei malati, che sono arrivati a 6.387, con un incremento di 1.326 persone rispetto a sabato. I casi totali, compresi morti e guariti, sono 7.375. Finora sono guarite in tutto 622 persone, di cui 33 domenica. Aumentano intanto anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: ora sono 650, 83 in più rispetto a sabato. La Lombardia ne conta ben 399,con un incremento di 40 in un solo giorno, per una situazione dei reparti al collasso che ha portato ai primi 13 trasferimenti dalla regione in quelle limitrofe. Distanziata al secondo posto per numero di ricoveri in terapia intensiva l'Emilia Romagna con 75 pazienti, quindi il Veneto con 47 e il Piemonte con 45.

In dettaglio le vittime sono 267 in Lombardia (113 in più di sabato), 56 in Emilia Romagna (+8), 18 in Veneto (+5), 7 nelle Marche (+1), 5 in Piemonte, 6 in Liguria (+2), 3 in Puglia (+1), 3 nel Lazio (+2) e uno in Friuli Venezia Giulia. Dai dati della Protezione Civile emerge che i malati sono 3.372 in Lombardia, 1.097 in Emilia-Romagna, 623 in Veneto, 355 in Piemonte, 265 nelle Marche, 165 in Toscana.

L'idenkit delle vittime del coronavirus Nella fascia d'età delle vittime di coronavirus, "non ci sono variazioni significative, si tratta sempre di pazienti piuttosto anziani - osserva Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità -, il 60% ultraottantenni, la quasi totalità sopra i 70 anni, con presenza di più patologie croniche, ma che rispetto alla loro fascia d'età hanno una mortalità più bassa rispetto ai dati disponibili, quelli cinesi".

Speranza: "Dobbiamo fermare il virus" L'importante è ora fermare il virus: "Dobbiamo provare a limitare il più possibile le occasioni di contagio. I numeri sono significativi e quindi anche se richiedono sacrifici sono misure giuste e i cittadini devono aiutarci con il loro comportamento a vincere questa sfida", ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza: "Il servizio sanitario è forte, acquisteremo delle nuove strumentazioni, ma non basta se non c'è un forte contenimento" dell'epidemia.

Alitalia sospende i voli da Malpensa Alitalia intanto ha deciso la sospensione, a partire dal 9 marzo, dell'attività su Milano Malpensa. Lo si legge in una nota della compagnia aerea che spiega che l'ultimo volo previsto sullo scalo lombardo è l'AZ605 proveniente da New York AZ605. Ridotta anche l'attività su Milano Linate.

EasyJet taglia i voli per il nord Italia La compagnia aerea Easyjet taglia i voli dall'Europa verso le zone del nord Italia inserite nella zona di sicurezza dal governo, almeno fino al 3 aprile. Lo ha annunciato una portavoce, citata dalla Press Association, precisando che gli aeroporti coinvolti nella "revisione" sono Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia e Verona.

Rinviate le elezioni regionali in Valle d'Aosta Le elezioni regionali della Valle d'Aosta, previste il 19 aprile, saranno sicuramente rinviate a causa dell'emergenza coronavirus. Lo ha confermato il presidente della Regione, Renzo Testolin. La nuova data sarà stabilita nei prossimi giorni. Un'ipotesi è lo slittamento al 10 maggio, ma la Regione sta effettuando degli approfondimenti tecnici per verificare la possibilità di un rinvio ulteriore.