Corinaldo, "più presenze del consentito, ingressi in nero" | Torna libero il 17enne che avrebbe spruzzato lo spray

Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti ci sono anche prenotazioni, braccialetti e tagliandi delle consumazioni. Si tratta di ingressi "in nero", cioè senza biglietti marcati Siae. Braccialetti e tagliandi che molti ragazzini scampati alla tragedia hanno portato ai carabinieri.



Torna libero il 17enne sospettato di aver spruzzato spray - Intanto è stato rimesso in libertà il 17enne sospettato di avere usato lo spray urticante che avrebbe provocato il fuggi fuggi e poi la calca, in cui sono morte sei persone. Il gip del Tribunale minorile di Ancona ha rimesso in libertà il ragazzo perché non c'erano i presupposti per la custodia cautelare ma ha convalidato l'arresto per una vicenda di droga.



Sciolta la prognosi per tre feriti - Sono saliti a tre i feriti, ricoverati agli Ospedali Riuniti di Ancona, per i quali è stata sciolta la prognosi. Altri tre pazienti, tutti in prognosi riservata, sono ancora in terapia intensiva.