Coppia uccisa nel Catanzarese, trovato ex di lei: è sotto interrogatorio

I carabinieri, dopo una nottata di ricerche, hanno rintracciato l'ex convivente di Francesca Petrolini, la donna di 53 anni uccisa insieme al nuovo compagno, Rocco Bava, di 43, nella tabaccheria a Davoli (Catanzaro). Si tratta di un 67enne, G.G., cognato della donna. Dopo essere rimasta vedova, Francesca Petrolini, aveva allacciato una relazione col fratello del marito. L'uomo era da un amico ed è stato portato in caserma per l'interrogatorio.

Il 67enne non aveva accettato la fine della relazione e aveva iniziato a compiere atti persecutori nei confronti di Francesca arrivando anche a minacciarla.



E' stata una sola persona a sparare contro la coppia, ma utilizzando due armi, un fucile e una pistola calibro 7,65. E' la ricostruzione fatta dai carabinieri. La donna è stata raggiunta da due colpi al torace, mentre l'uomo da quattro, tre al torace ed uno alla testa. Gli investigatori hanno anche accertato che Rocco Bava non ha tentato di fuggire prima di essere colpito, come era stato ipotizzato in un primo momento, ma è stato ferito mortalmente all'interno della tabaccheria della compagna. Poi si è trascinato fuori dall'esercizio dove è stato trovato dai medici del 118 il cui intervento è stato inutile.