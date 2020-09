Scuola Campania, De Luca: obbligatorio screening sierologico

"Dal punto di vista sanitario renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico. A livello nazionale si è deciso che è volontario. In Campania dovrà essere obbligatorio". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Abbiamo deciso di finanziare come Regione l'acquisto di termoscanner", ha aggiunto.