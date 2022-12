Napoli, si fingono carabinieri e gli perquisiscono casa: ma è un furto

A Napoli due ladri si sono finti carabinieri e hanno svaligiato la casa di un imprenditore.

Hanno fatto come in "Ladro lui, ladra lei", il film del '58 dove Cencio (Alberto Sordi) fingendosi un militare mette a segno un colpo in una gioielleria romana. E così i due, indossando una pettorina con la scritta dell'Arma, si sono presentati a casa di un imprenditore del centro storico, sostenendo che avrebbero dovuto eseguire una perquisizione. L'uomo, un po' stupito, non si è opposto e li ha lasciati fare credendo di avere davanti dei veri uomini delle forze dell'ordine.