Napoli, reagisce al lancio di uova e arance e viene accoltellato

Un uomo di 36 anni è stato accoltellato dopo aver reagito al lancio di uova e arance a Napoli. Il ferito, già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito alla gamba destra, verosimilmente al culmine di una discussione con un gruppo di giovani. Il 36enne è stato trasportato in ospedale con "ferita lacero contusa alla coscia destra e per contusione alla zona temporo-zigomatica destra", giudicate guaribili in dieci giorni.