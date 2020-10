Covid: Campania,stop viaggi in regione, ma ok verso le altre

Ansa

L'ordinanza della Campania che limita gli spostamenti mira "a contenere la movimentazione tra le province, in particolare quelle più densamente popolate, per avere un maggiore controllo del rischio". Lo ha spiegato Roberta Santaniello, membro dell'Unità di Crisi per il Covid-19. In pratica l'ordinanza non ha alcun effetto per gli spostamenti da e verso altre Regioni.