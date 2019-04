Cosenza,uccide zio durante un litigio: si costituisce ai carabinieri

Un uomo di 54 anni, Angelo Presta, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Paterno Calabro dal nipote, Salvatore Presta, di 35, che si è poi costituito ai carabinieri. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra zio e nipote in località "Pugliano", in una zona di campagna. I rapporti tra l'omicida e la vittima erano da tempo tesi per questioni che gli investigatori stanno adesso approfondendo.