Bolzano, muore travolto da albero in val Pusteria

Un uomo è morto durante alcuni lavori in un bosco sopra a Rasun, in val Pusteria, in Alto Adige, travolto da un albero.

Nonostante il tempestivo intervento del medico d'urgenza, giunto sul posto con l'elisoccorso Pelikan 2, l'uomo ha perso la vita. Sono anche intervenuti il soccorso alpino e la guardia di finanza. Si tratta del secondo incidente mortale in Alto Adige in una settimana.