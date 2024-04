Aosta, alpinista francese muore cadendo sul Gran Paradiso

Un alpinista francese 47enne è morto scivolando in un ripido canale nel massiccio del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta.

L'incidente è avvenuto nella zona dell'Herbetet, vetta che culmina a 3.778 metri. A dare l'allarme è stato un amico, che non aveva più sue notizie: il corpo, ramponi ai piedi, è stato individuato dal Soccorso alpino valdostano, intervenuto in elicottero. L'uomo era partito da solo dalla località Tignet, in Valsavarenche, dove il Corpo forestale ha trovato la sua auto ancora parcheggiata.