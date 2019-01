"Giornata della memoria", a Basiglio la lettura dei nomi di tutti i 30.632 italiani deportati

In occasione della "Giornata della memoria" , il Comune di Basiglio , nel Milanese , ha deciso di ricordare tutte le 30.632 persone che furono deportate dal nostro Paesenei lager nazisti (6.806 ebrei di varia nazionalità e 23.826 italiani imprigionati per motivi politici). A "Restituisco il tuo nome" partecipano studenti e cittadini che si alternano in questa maratona di lettura, la prima in Italia, fino a domenica 27.

Illuminati da una fiaccola che arderà in un braciere per tutta la durata della maratona di lettura, dopo avere ricordato il nome della persona deportata, i partecipanti, riprendendo l'usanza del rito ebraico di posare una pietra sulla tomba in commemorazione del defunto, deporranno un sasso in prossimità del leggio. L'iniziativa è organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la casa editrice Mursia, le associazioni e l'Istituto comprensivo.