Gnocchetti panna, funghi e castagne

PROCEDIMENTO

Affettate 200 grammi di funghi e saltateli in padella con olio e uno spicchio di aglio. Salate alla fine. Tritate grossolanamente le castagne già cotte (mettetele in acqua tutta la notte, poi in pentola con acqua a temperatura ambiente con aggiunta di sale, alloro, rosmarino, portate ad ebollizione e fate cuocere per 1 ora).

Mettete 80 grammi di panna nella stessa padella dove avete cotto i funghi e le castagne (messe da parte) buttate 250 grammi di gnocchetti in acqua bollente salata, a fine cottura passateli nella pentola con la panna e in ultimo aggiungete i funghi e le castagne. Impiattate con un po' di pecorino a piacere.