Ghiacciolo yogurt e banana

PROCEDIMENTO

Sbucciate e frullate 130 g di banane con 130 g yogurt greco al naturale, 60 g di zucchero e mezzo cucchiaino di succo di limone facendo attenzione a far sciogliere bene lo zucchero.



Al termine, trasferite il composto in stampi per ghiaccioli riempiendo fino ad 1 cm dall'orlo. Mettete in freezer per 6 ore.