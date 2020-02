Sydney, babbuino fugge con due esemplari femmine prima della sterilizzazione 

Quando stava per essere sottoposto alla vasectomia, un babbuino maschio è scappato con due esemplari femmine per concedersi un'ultima avventura "amorosa" nel parcheggio di una clinica veterinaria. E' successo a Sydney, e la scena ripresa dai presenti è diventata virale. La fuga, però, alla fine non è servita. Dopo qualche ora i tre animali sono stati catturati e l'esemplare maschio è stato sottoposto all'intervento per la sterilizzazione.