Dei circa trenta passeggeri a bordo dell'autobus guidato da una scimmietta, nessuna ha sporto denuncia per quanto accaduto eppure l'azienda dei trasporti nello stato del Karnataka ha preso provvedimenti e sospeso l'autista che ha permesso all'animale di mettersi al volante. La motivazione verteva sul fatto che non era ammissibile mettere in pericolo la vita dei passeggeri in quel modo ma la decisione non ha trovato un supporto unanime da parte del web: secondo alcuni, infatti, si è trattato di un gesto dolce da parte del conducente che è stato "punito ingiustamente". Secondo le testimonianze, una volta raggiunta la sua destinazione la scimmia ha abbandonato il veicolo restituendo all'autista il proprio ruolo.