Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Settimane Enoculturali - San Paolo-Appiano (BZ) - Il paese di San Paolo-Appiano rende omaggio alla produzione vitivinicola locale con le Settimane Enoculturali: un appuntamento che si protrae fino a fine luglio e che promuove la conoscenza del vino attraverso degustazioni, visite ai vigneti e incontri con i produttori. E visto che il vino è anche festa, non mancano concerti, shopping, spettacoli e tanti appuntamenti per gourmet.



Festa del marmo e delle albicocche - Lasa (BZ) - Ogni primo fine settimana di agosto Lasa ospita la grande festa “Marmo e albicocche” che mette in primo piano i due prodotti-simbolo, culinari e culturali, di Silandro e Lasa. Nei due giorni della manifestazione i visitatori possono assaggiare le specialità preparate con le albicocche venostane e visitare, o prendere parte, a workshop intorno al marmo. Quaranta stand per le vie del paese invitano a nuove scoperte e allo shopping. Il programma comprende escursioni culturali, menù per buongustai, mostre e conferenze sul marmo, la pietra pregiata di Lasa, tanto amata da artisti e architetti.



Festa dei Mulini - Terento (TN) - Dopo il "Tempo di semina" a primavera, la Festa dei Mulini è il secondo evento dell'anno in programma per il tradizionale "Terner Schmelzpfandls". Dalle 10:00 del mattino alle 17:00, i partecipanti possono ascoltare buona musica e ammirare di persona il funzionamento dei mulini e un'interessante mostra fotografica sul tema. Si ha la possibilità di scoprire e vedere di persona come i contadini della zona ormai da secoli lavorano il grano e gli altri cereali e li trasformano in farina. A Terento e nei suoi dintorni si trovano mulini anche di 500 anni, ristrutturati e rimessi in funzione. E' possibile ammirare i mulini della zona, durante una facile escursione per famiglie della durata di circa un'ora e mezza che affronta un dislivello di circa 230 metri.



Sagra della lumaca - Cento (FE) - Sarà pure l'animale più lento del pianeta, ma a Casumaro la lumaca arriva prima di tutti! Almeno in tavola, s'intende, visto che in questo grazioso paesino della provincia di Ferrara – da ben 41 anni – si svolge la Sagra della Lumaca che si conclude il 10 agosto, data del patrono San Lorenzo: un evento che a ogni edizione si è fatto più ricco e spettacolare e che torna quest'anno fino al 10 agosto. Tredici serate all'insegna di un doppio, ricchissimo menù, che spazia da specialità a base di lumache a piatti tipici della tradizione, per venire incontro ai gusti di tutti.



Sagra del Ciaccino - Chiusdino (SI) - La 29ª edizione della Sagra della Ciaccino si svolge a Ciciano, frazione del comune di Chiusdino, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. In contemporanea ad essa si svolge il Torneo di Palla Eh!, un antichissimo gioco storico, imparentato con il tennis moderno. Il programma della festa vede protagonista il ciaccino, cotto nei forni a legna come da tradizione e sfornato a partire dal sabato mattina; oltre al Torneo, non mancheranno i momenti musicali con l'esibizione dal vivo di alcune band nelle serate della sagra.



Sagra del Crostino - Pontassieve (FI) - Sabato 1 e domenica 2 agosto due ghiotte serate in compagnia della crostinata tra le vie del borgo. I ricercatori di bontà possono provare fino a 50 tipi diversi di crostini croccanti e friabili. Tra una degustazione e l'altra, l'atmosfera si riscalda con le tipiche canzoni popolari fiorentine, che deliziano la vostra golosa permanenza.



Festa dell'oca e della trebbiatura - Ostra Vetere (AN) - Riscoprire le antiche tradizioni contadine, dai piatti tipici agli strumenti di lavoro nei campi, fino ai momenti della vita di tutti i giorni: è questo il significato della Festa dell'Oca di Ostra Vetere, che spegne quest'anno 30 candeline e il 31 luglio, 1, 2 e 3 agosto anima la cittadina anconetana nota un tempo con il nome di “Montenovo”. Quattro giorni che rappresentano un vero e proprio tuffo agli inizi del Novecento, quando il lavoro nei campi garantiva il sostentamento a un'intera comunità e in paese la trebbiatura si trasformava in un momento da celebrare a dovere.



MagnaMajella - Serramonacesca (PE) - L'evento è una passeggiata in montagna, da Passolanciano a Serramonacesca. Il percorso prevede diversi punti di degustazione. Le tappe prevedono miele, formaggi, dolci tradizionali, e piccoli assaggi della cucina contadina. Il sentiero inoltre è ricco di vedute mozzafiato, di eremi, tholos e tutte le bellezze che ci offre il parco nazionale della Majella.

Sagra del Polpo - Mola di Bari (BA) - Giovedì 30 e venerdì 31 luglio è possibile degustare il polpo fresco pugliese in tutte le sue tradizionali preparazioni culinarie. Grazie alla presenza di numerosi stand enogastronomici dei pescatori locali presso il lungomare del paese, i visitatori possono assaggiare la bontà del polpo in umido e il gustosissimo panino farcito con il polpo il tutto accompagnato da un boccale di ottima birra e da eccellente musica.

FiordilatteFIORDIFESTA - Agerola (NA) - La kermesse, dedicata al pregiato formaggio agerolese, si svolge da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. L'evento agerolese è l'occasione giusta per assaporare le prelibatezze sapientemente preparate dai produttori dell'area dei Monti Lattari in un menù unico e sorprendente.