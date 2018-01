Venezia in maschera, tra canali e campielli

Per oltre due settimane, dal 27 gennaio prossimo sino al 13 febbraio, Venezia e Mestre prendono infatti le sembianze di un grande circo. Per l’occasione, verranno utilizzati alcuni elementi del circo italiano Togni, contraddistinti dalle classiche righe di colore giallo e rosso, e che erano stati utilizzati nelle scenografie del film “La strada” di Federico Fellini.



L’esordio - Ad aprire ufficialmente il Carnevale, sabato 27 gennaio, 18 , sarà la Festa Veneziana, appuntamento che ogni anno trasforma il rio di Cannaregio in un vero e proprio palcoscenico sull’acqua. Nello spettacolo di quest’anno, “VeCircOnda”: il carosello dei cavalli, il carrozzone della soubrette, l’acrobata, i clown, gli animali esotici. Lo spettacolo verrà replicato alle 20.



Corteo sui canali - Domenica 28 gennaio sarà la volta del corteo acqueo mascherato che sfilerà, da Punta della Dogana al rio di Cannaregio, preceduto quest’anno, alle 10.30, da una Regata Sprint delle Colombine: per la prima volta le donne saliranno a bordo dei gondolini, abitualmente vogati solo dagli uomini. All’arrivo del corteo, stand gastronomici, offriranno degustazioni di specialità veneziane. Sempre domenica 28 gennaio, Mestre vivrà, dalle 15.30, un anticipo del Mestre Carnival Street Show facendo sfilare alcuni elementi scenografici dello spettacolo VeCircOnda per le vie della città.



Atmosfere gotiche - All’insegna di un’atmosfera gotica, dal 3 al 14 febbraio Ca’ Vendramin Calergi, maestoso palazzo sul Canal Grande, sede del Casinò, ospita la cena ufficiale e ballo del Carnevale di Venezia 2018 “JACK HILL and Mrs. HIGH”. Cena nelle sale con performance dal vivo e, dopo la mezzanotte, musica live e dj-set fino alle 2.30 con cocktail bar.



Il volo dell’angelo - Domenica 4 febbraio alle 12 , il volo dell’Angelo: Elisa Costantini, Maria del Carnevale dell’edizione 2017, scenderà a mezzogiorno dal campanile di San Marco. Giovedì grasso, 8 febbraio, torna anche quest’anno la Ballata delle Maschere. Ritrovo in campo Santa Margherita alle 15 e arrivo in Piazza S. Marco con un grande spettacolo conclusivo. Il Volo dell’Aquila si terrà domenica 11 febbraio. In contemporanea, a Mestre il Volo dell’Asino dalla Torre al palco di Piazza Ferretto. Nel pomeriggio, gran finale a San Marco per ‘La Maschera più bella’ con l’assegnazione dei premi ai finalisti e – per la prima volta – una Regata Sprint di Carnevale tra caorline dalle 14.30, nel tratto di Canal Grande tra Ca’ Vendramin Calergi e Rialto.



La Maria vincitrice nel gran finale - Gran finale martedì grasso, 13 febbraio, con l’incoronazione alle 16.30 della Maria vincitrice dell’edizione 2018, che giungerà in Piazza al termine del corteo acqueo in partenza da San Giacomo dell’Orio. Alle 17 lo Svolo del Leon, che da sempre simboleggia la conclusione delle celebrazioni in piazza San Marco e annuncia la fine del Carnevale. Il gigantesco gonfalone percorrerà nel senso inverso, cioè dal basso verso l’alto, i circa novanta metri che dividono il centro del palco con la cella campanaria sulle note dell’Inno di San Marco.



