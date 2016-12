Venezia: il Carnevale incontra i mestieri e le tradizioni

Sabato 23 gennaio prende il via a Venezia il Carnevale più bello e famoso del mondo, con le antiche maschere simili a sculture viventi, il fasto dei costumi e, soprattutto, la straordinaria scenografia di una città unica al mondo. Come sempre, sono tantissime le iniziative che scaldano l'entusiasmo dei partecipanti e che si propongono come irresistibile attrazione per una visita in Laguna. La grande festa comincia con un fine settimana di anteprima, per entrare nel vivo domenica 30 gennaio con il tradizionale Volo dell'angelo , e raggiungere il culmine il Martedì Grasso, che nel 2016 cade il 9 febbraio. Il tema conduttore di quest'anno è " Creatum ", da intendere come rinascita delle antiche origini di Venezia, e delle sue preziose tradizioni di arti e mestieri.

Il cuore pulsante della festa è, come da copione, Piazza San Marco trasformata per l'occasione in una vera e propria “machina" scenica in cui sono grandi protagonisti le arti e i mestieri della tradizione: davanti al pubblico e alle maschere si aprono gli spazi di lavoro e le botteghe di tessutai, sarti, vetrai e mascareri così come si presentavano nella Venezia del Settecento. Le attività più minute e delicate sono rese fruibili per mezzo di maxi schermi collocati sulla piazza, mentre maschere e attori sottolineano i passaggi più importanti delle attività artigianali, a dimostrazione che gli elementi fondamentali delle tradizioni e delle arti di Venezia sono rimaste immutate nei secoli. La piazza si trasforma insomma in un grande quadro vivente con personaggi, costumi e stoffe, in cui gli antichi mestieri si inquadrano negli scorci di vita veneziana di un tempo, insieme a momenti di teatro e musica. Da qui la festa si diffonde nelle calli e nei campi, che ospitano a loro volta luoghi di spettacoli musicali e teatrali: allestimenti e rievocazioni anche all'Arsenale, luogo per eccellenza di rapporti tra la città e i mestieri.



Il calendario delle iniziative e degli eventi, che quest'anno si avvale ella direzione artistica di Marco Maccapani, è come sempre nutritissimo. Segnaliamo in particolare, nel primo fine settimana della kermesse, sabato 23 gennaio il grande opening “Festa veneziana sull'acqua”, in cui alle 18 e alle 20 il Rio di Cannaregio si trasforma in palcoscenico d'acqua e d'aria per celebrare le Arti e i Mestieri di Venezia e delle sue terre, con lo spettacolo “L'incanto delle Arti ritrovate. Un emozionante incontro con le Tradizioni veneziane”. Domenica 24 gennaio intorno alle ore 12 prende il via il corteo acqueo da Punta della Dogana che percorre tutto il Canal Grande sino a raggiungere il Rio di Cannaregio. All'arrivo delle barche si apriranno gli stand eno-gastronomici. La festa entra nel vivo sabato 30 gennaio con la tradizionale sfilata delle Marie e domenica 31 gennaio, con il Volo dell'angelo dal campanile di Piazza San Marco: a planare sulla piazza quest'anno è Irene Rizzi, Maria vincitrice del Carnevale 2015.



Da ricordare, tra le varie iniziative che si svolgono in tutto il periodo carnevalesco, il Banchetto del Re, il concorso per la maschera più bella, le Notti dell'Arsenale, le aperture straordinarie di musei e di altri luoghi di interesse della città, gli itinerari e gli spettacoli musicali e teatrali, le iniziative gastronomiche e per i bambini, il simpatico Trenino del Carnevale che collega gratuitamente dal 30 gennaio al 9 febbraio, i diversi luoghi clou della festa.



Domenica 7 febbraio è il giorno del Volo dell'Aquila, mentre martedì 9, dopo la proclamazione della Maria dell'anno, c'è lo "Svolo del Leon", tributo al Leone alato di San Marco, rappresentato da un grande telone dipinto, issato sul Campanile per volare sopra il pubblico presente in piazza, nel suggestivo rituale che segna il congedo del Carnevale.



Il calendario completo e il programma della festa sono online sul sito uffixiale del Carnevale di Venezia www.carnevale.venezia.it.