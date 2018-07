Stresa: lifestyle e motonautica sul Lago Maggiore

Chi desidera assistere alle gare e ammirare i bolidi dell’acqua può approfittare delle sessioni di prove, libere e ufficiali, in programma a partire da venerdì pomeriggio. Nella mattinata di sabato si svolgono le prove di Formula Junior, mentre alle 15 prende il via la Race 1 dello Stresa Grand Prix Of Italy. Domenica si replica lo stesso programma con la Race 2 del Grand Prix.



Anche il calendario di eventi collaterali prende il via venerdì 6 luglio. A partire dalle 9 del mattino fino alle 17 si può visitare la mostra dedicata ad Anna Magnani e intitolata “Ciao Anna”, allestita all’interno del Palazzo Comunale di Stresa e offerta da Annamaria Cuzzolaro, nella quale sono esposti, oltre ad alcuni oggetti legati alla motonautica, abiti della grande attrice, quadri e foto. Alle 11.30 i piloti che partecipano al Mondiale UIM XCAT si cimentano in un inedito torneo di calcio balilla che, a suo modo, vuole anticipare i quarti di finale dei Mondiali di Calcio Russia 2018: la sfida, ospitata in una location apposita presso il Regina Palace Hotel, coinvolge otto diverse squadre che si affrontano in torneo: vince la prima squadra che realizza 8 goal. L’iniziativa si propone come elemento di continuità con il progetto “Dalla Scuola allo stadio”, un’iniziativa nata quest’anno in occasione della partita di Serie A - Sampdoria Cagliari - alla quale hanno preso parte 200 ragazzi che hanno potuto condividere una giornata di sport in allegria vicino ai loro campioni. L’idea dell’Associazione no profit, nata da quattro studenti universitari di Roma, ha avuto un grande successo e continuerà anche nella prossima stagione.L’Associazione ha anche messo a disposizione i due calcio balilla che fungono da “campo di gioco” per le sfide dei piloti. Altre gare di calcio balilla sono in programma per il sabato.



Sempre venerdì, Infine, a conclusione degli appuntamenti, è in programma l’assegnazione del “Premio Regina Palace Hotel - Anna Magnani – per i 110 dalla nascita”, per celebrare i 110 anni dalla nascita della grande attrice romana che a Stresa ha preso parte alle riprese di uno dei suoi numerosi film, “Il fiore sotto gli occhi” di Guido Brignone. Il 1908, anno di nascita della grande attrice, segna anche la nascita del Regina Palace Hotel, il prestigioso albergo storico che nel corso di questo secolo ha ospitato numerosi personaggi illustri del mondo della cultura, dell’aristocrazia, della politica e della musica.

In occasione della premiazione, i piloti di XCAT tornano a cimentarsi in una veste inedita, ovvero nella X-tail Performance, una gara di cocktail nella quale sono chiamati a giudicarli alcuni esperti del settore. Tra loro Alberto Fugulin, Campione Europeo IBA International Bartender Association.



Sabato 7, dopo le gare di Formula Junior, l’appuntamento è alle ore 12.00 presso il Regina Palace Hotel, dove tornano le sfide di calcio balilla Mondiale Russia 2018. A seguire, il Lago Maggiore si trasforma in scintillante passerella per la sfilata delle barche storiche. Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, prende il via il Grand Prix d’Italia UIM XCAT che si conclude domenica 8 luglio.