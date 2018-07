Romagna e Marche: una notte tinta di rosa

Ma ci saranno anche Annalisa, Ron, Giusy Ferreri, il trio Maria Antonietta-Paola Turci-Noemi, la “leggenda” Shel Shapiro, Edoardo Bennato con gli archi del Quartetto Flegreo, i Gemelli Diversi, i dj di Virgin Radio e gli artisti di Radio Bruno Estate.



Notte rosa per i bambini - Torna anche il consueto appuntamento con La Notte Rosa dei Bambini a Bellaria-Igea Marina, con il centro storico che venerdì 6 luglio si trasformerà in un grande parco giochi a cielo aperto, con animazione, acrobati, giocoleria, laboratori, clown, burattini e tanto altro. Per chi è in cerca di suggestioni, appuntamento invece a Cervia, con lo spettacolo di Hydrofly (con un acrobata a volteggiare sull’acqua grazie ad un dispositivo che abbina la propulsione prodotta da una moto d'acqua ad un apparato jet) sul canale dell’Area Magazzini del Sale, e il cinema sull’acqua in spiaggia libera, sempre a Cervia. Quest’anno la grande festa della Notte Rosa coinvolgerà anche i borghi e paesi dell’entroterra romagnolo, che illumineranno di rosa i loro monumenti, rocche e castelli.



E il sabato concerto all’alba - Il sabato della Notte Rosa inizia all’alba in spiaggia. Sull’arenile di Rimini terme (ore 5.00), il pianista e compositore Remo Anzovino, uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana, presenterà il suo progetto solista Nocturne, album che vede la collaborazione di numerosi artisti internazionali con i loro originali strumenti musicali. Appuntamento al sorgere del sole anche alla spiaggia centrale di San Mauro Mare (Bagno Sergio e Neri), con il concerto Viaggio nella Canzone Italiana d’Autore del Nicoletta Fabbri Quartet, capitanato da Nicoletta Fabbri, cantante del Maestro Nicola Piovani, che porterà il pubblico a spasso attraverso la musica italiana d’autore, con un raffinato omaggio alla grande Mina e a Federico Fellini attraverso le musiche scritte per i suoi film.



Ologrammi sull’acqua - Appuntamento in piazza Dora Markus a Marina di Ravenna, con il synth pop anni ’80 del duo Sam & Stenn (ore 21), seguito dal groove esplosivo dei Soul System, vincitori dell’edizione 2016 di X Factor 2016. Ci si sposta a Cervia (Ra), con lo specchio d’acqua del canale dei Magazzini del Sale a incresparsi sulle evoluzioni in hydrofly dello spettacolo Waterfly 2.0 by Racing Show, tra giochi di luci, laser e ologrammi (dalle 21 alle 24), mentre nella vicina Milano Marittima, domenica 8 (ore 21.30) l’appuntamento sarà alla spiaggia libera di via Spalato, con proiezione di un film su water screen (cinema sull’acqua).



Tributo a Vasco Rossi - Evento da non perdere per i fan del “Blasco” nazionale ai Giardini Don Guanella di Gatteo Mare (Fc), con il viaggio musicale carico di rock, adrenalina ed emozioni attraverso le più belle canzoni di Vasco della tribute band dei Roxy Bar (ore 21.30), mentre nel piazzale della Capitaneria di Porto a Igea Marina salirà sul palco Giusy Ferreri con la sua grinta (ore 22.00). E’ il rock al femminile il protagonista in piazzale Roma a Riccione, con Rai Radio 2 on Tour che presenta Maria Antonietta, Paola Turci e Noemi in concerto, presentate da Andrea Delogu ed Ema Stokholma (ore 22.00). Appuntamento per i nostalgici a Cattolica, in piazza Mercato, con lo spettacolo “Quasi una leggenda” di Shel Shapiro, che racconta la sua carriera artistica lunga più di cinquant’anni (ore 22.00).



Per maggiori informazioni: www.lanotterosa.it