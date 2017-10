Skipass, la montagna va in scena a Modena

A rappresentare il mondo del turismo sono presenti all’evento Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Calabria, Valtellina e l’Alto Adige con Alpe di Siusi, Obereggen, Ortler Skiarena e Sappada, e le località austriache di Carinzia, Osttirol e Insbruck. E’ dunque una grande vetrina in cui scoprire destinazioni montane, comprensori sciistici e offerte per le prossime vacanze bianche.



I tre giorni aperti al pubblico si annunciano ad alto tasso di adrenalina, secondo la collaudata formula che unisce esposizione e animazione. I padiglioni della fiera dedicati all’esposizione di vacanze e attrezzatura per gli sport invernali sono arricchiti da spazi destinati ad attività aperte al pubblico - clinic, prove libere, presentazioni e premiazioni -, mentre l’area esterna è organizzata per accogliere gare e contest di sci e snowboard, le scuole di sci e snowboard su neve vera e tante attività di grande richiamo. I giovani e i giovanissimi hanno ad attenderli una novità elettrizzante: il Flat Track Racing sulla neve, una spettacolare sfida a due ruote che si corre su un grande ovale di neve, sul quale si esibiscono i campioni della moto flat track con manovre mozzafiato. Sempre all’insegna dell’adrenalina sono anche le competizioni di freeski, snowboard e altre spettacolari discipline.



Torna anche lo spazio marchiato FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) dedicato alla sicurezza della pratica sportiva, sia dal punto di vista della preparazione atletica sia da quello delle regole da seguire in montagna. Il pubblico può imparare ad adottare le corrette pratiche di allenamento e di prevenzione in montagna, mentre i professionisti del settore, tra cui gli stessi allenatori nazionali, si danno appuntamento per aggiornarsi sulle ultime novità in materia di pratica dello sport in montagna.



Non manca uno spazio dedicato all’arrampicata, con due nuove e adrenaliniche strutture: la prima è una parete di arrampicata verticale, alta 8 metri a disposizione del pubblico, adulti e bambini, sulla quale nella mattinata di domenica, si svolgono i Campionati Italiani di Speed di Para e Special Climb riservati ad atleti diversamente abili. Il secondo spazio invece ospita un traliccio con volumi mobili, dove è ricreato un percorso da fare sospesi in aria, utilizzando mani e piedi.



Per il programma completo delle numerosissime iniziative in programma, sito Internet www.skipass.it.