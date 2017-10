Vicenza: il bello dello sport è Move!

Con oltre 20.000 mq di superficie espositiva, disposti nella Hall 6 e 7, la kermesse offre l’occasione di scoprire le tendenze del settore, dal cibo all’abbigliamento, e di avvicinarsi a uno stile di vita dinamico, improntato alla salute, alla corretta alimentazione e alla cura di corpo e mente. MOVE! È l’occasione di sperimentare nuove discipline da quelle più dinamiche a quelle più legate alla meditazione e all’equilibrio corpo-mente, di gruppo o individuali, indirizzate al benessere o alla forma fisica.



La kermesse, ricalcando il format vincente di RimiWellness, si rivolge al pubblico degli appassionati di sport, ma anche agli sportivi occasionali e a coloro che non si sono mai avvicinati all´attività fisica, e offre la possibilità di provare numerose discipline e seguire workshop di ogni tipologia e livello, conoscere le nuove tendenze nel settore, dall´abbigliamento al cibo agli accessori, affiancarsi a uno stile di vita attivo e dinamico, improntato alla salute, alla corretta alimentazione e alla cura del corpo e della mente.



Ecco un assaggio delle attività presenti a MOVE! declinate nelle tre anime della manifestazione.

STRONG – Il mondo del fight propone, grazie alla presenza di Boxeur de Rues, lo storico marchio di outfit tecnico di boxe e main sponsor della manifestazione, si accendono i ring da combattimento con allenamenti e scontri entusiasmanti.



SOFT - Ospita le aree di Pianeta Yoga e Bio Stage, l’una esperienziale olistica ricca delle più disparate forme di pratiche yogiche e l’altra dedicata al benessere psico-fisico. Ci sono poi tante attività dolci e tante discipline corpo-mente.



ACTIVE - Fitness musicale, innovativi corsi di danza da oltreoceano, ginnastica funzionale, tonificazione muscolare e molto altro con Sayonara Motta e il palco della Federazione Italiana Fitness sul quale si alterneranno classi e esibizioni di presenter dalla fama internazionale. Ci sono attività kalisteniche, lezioni coreografiche e allenamenti funzionali.



Tra gli elementi di maggiore interesse è da segnalare l’area dedicata al Pilates, nella quale vengono presentati alcuni metodi innovativi, come il FlowFusion Movement (un programma che combina le tecniche di Pilates, danza, Yoga e biodanza) e The Will Power Method (un allenamento total-body a corpo libero che unisce la flessibilità tipici di Yoga e Pilates a esercizi di forza, propri dell’atletica, del Kalistenic e della danza). Spazio anche al nuovo Stott Pilates®, che applica al Pilates i criteri biomeccanici più moderni.



Tutte le informazioni sono sul sito della manifestazione www.movevicenza.it/



MOVE!

Quartiere fieristico Vicenza - Via dell’Oreficeria 16 - Vicenza

ORARI DI APERTURA: sabato 28 e domenica 29 ottobre 2017

Odalle 9.30 alle 19.00 - Ingresso OVEST 3

BIGLIETTI: Giornaliero € 12

Abbonamento per i due giorni: € 18

Abbonamento online: € 15 (valido per 2 giorni - disponibile anche presso palestre, centri fitness, centri benessere)

Bambini - gratis fino a 12 anni