Scoprire l Abruzzo con la Transiberiana d Italia

Tanti gli appuntamenti e le occasioni di divertimento in estate sulla storica tratta ferroviaria che collega Sulmona, in provincia dell’Aquila, a Isernia, in Molise.



Una linea del 1897 - La linea ferroviaria, costruita nel 1897, si snoda lungo l’Appennino abruzzese e molisano e deve il suo nome agli incredibili scorci naturali che durante la stagione invernale si tingono di bianco ricordando i tipici paesaggi siberiani. “In viaggio sulla Transiberiana d’Italia” è il programma che, in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato, durante tutto l’anno propone una serie di viaggi turistici a bordo di affascinanti carrozze d’epoca per scoprire i paesaggi lungo la storica linea ferroviaria.



Transumanza e antichi mestieri - Nei weekend di fine agosto e settembre è in programma un ricco calendario di appuntamenti. Sabato 25 agosto e domenica 2 settembre, il Treno degli Antichi Mestieri e il Treno della Transumanza condurranno dalla città dei confetti a uno dei Borghi più belli d’Italia: Pescocostanzo. Sarà l’occasione per assistere alla manifestazione “Antichi Mestieri” che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra sfilate in costume d’epoca, stand gastronomici e le tradizionali botteghe artigianali.



In cammino con i pastori - Non solo: in questo week end e all’iniziativa “In Cammino con i Pastori”, un percorso che segue il gregge e i suoi ritmi sulle note de “La Spallata”, il ballo tipico della transumanza, lungo l’antico tratturo che dal paese conduce ai verdi pascoli e raggiunge l’antico eremo di San Michele, una chiesa rupestre del XII/XIII secolo situata ai piedi di una rupe che s'affaccia sul Quarto Grande, alle pendici del monte Pizzalto.



E il viaggio conntinua... - L’ultimo appuntamento dell’estate 2018 è previsto per domenica 16 settembre con la Storia della Transiberiana d’Italia, lungo il percorso completo che da Sulmona condurrà i partecipanti fino allo storico capolinea di Isernia, ma il ricco programma continuerà anche negli ultimi mesi dell’anno con escursioni autunnali ad ottobre e novembre e lo speciale itinerario dei Treni dei Mercatini di Natale lungo tutto il mese di dicembre.



Per maggiori informazioni: www.abruzzoturismo.it