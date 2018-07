Sagre: tanti buoni sapori d’estate

FESTA DEL PROSCIUTTO - Sauris (Udine) – Secondo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 luglio, all’insegna del prosciutto locale IGP, dal tipico sapore leggermente affumicato. Nel grazioso borgo sulle montagne della Carnia tanti punti di degustazione, prodotti tipici, artigianato locale e possibilità di visitare il al prosciuttificio Wolf per scoprire segreti e tecniche di lavorazione. Tutto questo avviene in un borgo pittoresco, in uno splendido scenario naturale di montagna. Scopri di più. INFO: www.sauris.org.



SAGRA DEL PESCE - Chioggia - (Venezia) – Dieci splendide serate con il gusto del mare negli stand gastronomici allestiti lungo Corso del Popolo, nel centro storico di Chioggia, fino a domenica 22 luglio. Si scoprono i piatti tipici della cucina chioggiotta, come il pesce in "saore", la frittura, le vongole e le cozze in "cassopipa", le sogliole ai ferri, i fasolari gratinati e le immancabili grigliate miste di pesce dell'Adriatico. Dalle 21.30 ci sono spettacoli gratuiti con musica, cabaret e teatro. INFORMAZIONI www.facebook.com.



HOGA ZAIT FESTIVAL CIMBRO - Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza) – Continuano fino al 22 luglio gli appuntamenti del Festival Cimbro sull’Altopiano dei Sette Comuni, in particolare nei territorio di Roana e Rotzo. Un viaggio alla riscoperta di questo popolo le cui origini ancor oggi sono avvolte nel mistero. Il cimbro è una lingua tedesca parlata ancora ai nostri giorni a Roana sull’Altopiano dei Sette Comuni, a Giazza, nella Lessinia veronese e a Luserna, in provincia di Trento. Il festival propone escursioni a piedi e in mountain bike lungo i sentieri e nei luoghi calpestati dall’antico popolo cimbro, visite guidate ai graffiti della Val d’Assa; tour alla scoperta dei luoghi della Grande Guerra e spazi dedicati al divertimento come al parco avventura e il parco arte e natura. E poi mostre, gastronomia cimbra e laboratori.



GOLOSITÀ DEL MONVISO - Barge (Cuneo) – Il piccolo borgo ai piedi del Monviso, propone i prodotti più gustosi del Piemonte, insieme a tipicità nazionali e internazionali. Da venerdì 20 a martedì 24 luglio le migliori delizie locali e tante cose buone dal mondo danno appuntamento ai foodies per tre giorni di gioie del palato. Partecipano all'evento anche le Eccellenze Artigiane, le imprese del luogo che si fregiano del marchio di qualità. Nei giorni della manifestazione, dalle ore 9.00 alle ore 24.00, ci sono degustazioni gratuite e possibilità di acquistare formaggi, vini, cioccolato, salumi, miele, liquori, paste e dolci. INFORMAZIONI www.comune.barge.cn.it.



PALIO STORICO DEI RIONI - Albenga (Savona) – Un weekend tra sbandieratori e cortei storici, in programma da giovedì 19 a domenica 22 luglio Ci sono spettacoli medievali, giochi e tornei, cantine aperte e l'elezione della "pulcherrima puella", ovvero la ragazza più bella della festa. Si comincia giovedì 19 con l'investitura dei capitani dei rioni, l’esibizione degli sbandieratori, il corteo storico nelle vie del centro e la rievocazione di un matrimonio medievale. La festa raggiunge il culmine domenica 22 luglio con l'elezione della donna più bella e con la dichiarazione del vincitore del Palio storico. INFORMAZIONI www.comune.albenga.sv.it.



SAGRA DEL FUNGO PORCINO CON POLENTA - Massa Macinaia di Capannori (Lucca) – Secondo dei tre weekend in compagnia dei sapori della cucina tradizionale lucchese e ottimi vini da godere in un paesaggio unico, fino a domenica 29 luglio, con la 25a edizione della Sagra del Fungo Porcino con Polenta. Protagonisti sono i prelibati porcini della Garfagnana da gustare con la polenta fatta con farina macinata a mano o con le penne o i crostini di polenta. Da assaggiare ci sono anche una vasta scelta di primi, la tipica Zuppa alla Frantoiana, le carni grigliate, i dessert e la tradizionale Torta co' Becchi, e gli ottimi vini locali. Il ricavato della manifestazione sostiene l'organizzatrice Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito, per le attività di solidarietà rivolte alla cittadinanza. INFORMAZIONI: www.facebook.com.



FIERA DELLO SCALOGNO IGP DI ROMAGNA - Riolo Terme (Ravenna) - Da giovedì 19 a domenica 22 luglio Riolo Terme festeggia lo scalogno IGP di Romagna con stand dei produttori, collocati presso la Rocca e nella vie del centro storico, e con menù dedicati nei ristoranti. Al Parco Pertini è previsto uno stand gastronomico con ricchi menù a tema. Lo scalogno viene proposto in tutte le sue possibili varianti, tra cui fiori di cipolline e salsa di scalogno, tagliolini allo scalogno, polenta al ragù di scalogno, fiorentina di struzzo con tartare allo scalogno, salsiccia di castrato allo scalogno e frittate di scalogno. Completano la festa musica, spettacoli e intrattenimento. Ingresso libero. INFORMAZIONI: www.terredifaenza.it.



VULCANO DI BIRRA - Arcidosso (Grosseto) - Boccali levati e libagioni spumeggianti nel Parco del Tennis di Arcidosso, il suggestivo borgo presso il monte Amiata, per la seconda edizione di un evento tutto dedicato alla birra, durante il quale si possono scoprire decine di differenti tipi di questa bevanda al luppolo. Cibo, musica, divertimento e soprattutto tanti boccali freschi per tutti. Tra le novità di questa edizione segnaliamo un’area dedicata al relax e al divertimento. Si può avere un contatto diretto con i produttori, conoscerli e lasciarsi consigliare nella scelta e vedere come viene prodotta la birra grazie a "Cotta Pubblica", l'evento dedicato a tutti gli Home Brewers, Evento a ingresso gratuito; per mangiare e bere occorre acquistare i gettoni. L’appuntamento è da venerdì 20 a domenica 22 luglio. INFORMAZIONI: www.vulcanodibirra.it.



IL CAMMINO DELL’ARTE E DEL GUSTO - Cantalice (RI) – Appuntamento con l’arte e con il gusto sabato 21 e domenica 22 luglio in uno dei borghi più caratteristici del Lazio. Ad attendere i visitatori ci sono un percorso enogastronomico in 5 tappe e un itinerario culturale dedicato alle arti circensi da strada. Per stuzzicare il palato dei visitatori ci sono tanti piatti deliziosi e genuini, basati su prodotti a chilometro zero; e in secondo luogo per lo splendido teatro naturale dell’evento, il centro storico del paese, fatto di stradine strette e ciottolose, scalinate in pietra e affacci mozzafiato, tra spettacoli musicali e illuminazioni architetturali degli scorci più caratteristici. Il borgo è edificato lungo il Cammino di San Francesco.



SAN BEACH STREET FOOD FESTIVAL - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) - Street food per tutti i gusti sulla riviera marchigiana, con 25 coloratissimi truck che animano Viale Buozzi per un weekend di golosità… da passeggio. Da venerdì 20 a domenica 22 luglio ci si può deliziare con tante specialità locali e con assaggi della miglior gastronomia nazionale e internazionale: dalla saccoccia romana all'asado argentino, dalla cinta senese a specialità della cucina indiana. E ancora: olive all'ascolana, alici scottadito, pesce fritto, arrosticini e molto altro. INFORMAZIONI: www.facebook.com.