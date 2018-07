Alta Badia, alta quota, altissima gastronomia

Parliamo ad esempio dell'iniziativa In vetta con gusto, che unisce la vita all’aria aperta ai piaceri della buona cucina. Durante tutta l’estate vengono proposte allettanti iniziative culinarie, sia in quota che a valle. Tra queste spiccano tre importanti novità: Sommelier in rifugio, Aperitivo al Gardenaccia e Show-cooking tra le vette. Ma ce sono molti altri.



Cena sotto le stelle - Prevista per giovedì giovedì 12 luglio la seconda edizione della “Cena sotto le stelle” nel paese di Badia. Lungo il centro del paese, davanti alla scalinata della chiesa di San Leonardo verrà allestita una lunga tavolata. Durante la cena che ha inizio alle 19 verranno servite diverse specialità locali e non, in un menù creato dai ristoratori del paese ai piedi del Sasso Santa Croce. La protagonista della serata sarà la volta stellata, che potrà essere ammirata degustando le varie portate. La prenotazione è obbligatoria presso gli Uffici Turistici dell’Alta Badia.



La serata dello strudel - Mercoledì 25 luglio si terrà invece la “Serata dello strudel”, una manifestazione golosa e creativa, che vede come protagonista lo strudel in tutte le sue possibili varianti, dal dolce al salato, ma soprattutto pensato ed interpretato dagli chef e dai pasticceri partecipanti. Le varietà di strudel verranno proposte lungo la via centrale di San Leonardo in Alta Badia, per l’occasione chiusa al traffico, a partire dalle 19. La maestosa chiesa di San Leonardo, candele e fiaccole, oltre alle musiche locali faranno da cornice alla serata. Sarà possibile acquistare e degustare i piatti direttamente presso i vari stand, allestiti per l’occasione. Non serve una prenotazione.



Plajëis y duciaries - In occasione dell’illuminazione della Via Ferrata Tridentina da parte dei Croderes - il soccorso alpino dell’Alta Badia – i ristoratori locali proporranno dolci delizie nella piazza davanti alla chiesa di Colfosco. L’evento si svolge martedì 31 luglio dalle 17 alle 22.30. Intrattenimento musicale allieterà la serata.



Sommelier in rifugio - L’evento, dedicato ai migliori vini dell’Alto Adige, darà la possibilità ai partecipanti di passare un pomeriggio alternativo, a 2000m, in compagnia di un esperto sommelier. Oltre a degustare una vasta gamma di vini altoatesini, verranno trattati svariati temi, sempre legati al mondo del vino. In quale bicchiere servire le diverse tipologie di vino, la temperatura ideale del vino, quale vino abbinare a determinati piatti, oppure come gustare al meglio il vino usando la vista, l’olfatto e il gusto: sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati durante i cinque appuntamenti, suddivisi tra luglio e agosto (13 luglio - rifugio Ütia de Bioch, 20 luglio - rifugio Club Moritzino - 3 agosto rifugio Piz Arlara - 10 agosto rifugio Pralongiá - 17 agosto rifugio I Tablá).



Show-cooking tra le vette - Presso i rifugi Piz Arlara (19 luglio), Ütia de Bioch (2 agosto) e Club Moritzino (23 agosto), sarà possibile per la prima volta, partecipare ad uno show-cooking outdoor immersi nel panorama dolomitico a 360°. Ogni partecipante avrà una propria postazione e potrà cucinare i vari piatti insieme allo Chef, che spiegherà nel dettaglio ogni passaggio. L’evento comincerà alle 15. La prenotazione è obbligatoria presso gli Uffici Turistici dell’Alta Badia.



Aperitivo al Gardenaccia - L’enrosadira è il termine utilizzato per descrivere il fenomeno naturale, che alla sera tinge di rosso le Dolomiti. Non c’è punto migliore per ammirare i colori del tramonto su queste montagne, dichiarate da Le Corbusier di essere “l’architettura naturale più bella del mondo”, che posizionandosi proprio di fronte alla catena montuosa del Sasso Santa Croce, La Varella e Conturines. Per questo motivo si sono scelti proprio i prati presso la stazione a monte dell’impianto del Gardenaccia, per un singolare aperitivo in quota, organizzato da alcuni locali dell’Alta Badia. Verranno serviti diversi stuzzichini, tra cui anche alcuni piatti della cucina ladina, accompagnati dai migliori vini dell’Alto Adige. L’appuntamento è previsto per lunedì 20 agosto. Per parteciparvi è necessaria la prenotazione presso gli Uffici Turistici dell’Alta Badia.



A cena con l'orso - La serata del 24 agosto, unica nel suo genere, vuole celebrare il connubio tra gastronomia e scienza. A questo scopo avrà luogo una cena all’interno del Museo di San Cassiano “Museum Ladin Ursus ladinicus”, dedicato all’orso preistorico del Conturines. I piatti proposti dagli chef di alcuni ristoranti dell’Alta Badia, verranno creati appositamente per la serata e potranno essere degustati, passeggiando nelle sale e tra le meraviglie del Museo. Esperti geologi e naturalisti parteciperanno all’evento, per accompagnare i presenti fra le meraviglie del museo. La stessa formula viene applicata all’apertivo al Museo, in programma per venerdì 27 luglio. La prenotazione è obbligatoria presso gli Uffici Turistici dell’Alta Badia.



Per maggiori informazioni: www.altabadia.org