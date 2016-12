Sagre: divertirsi all'aria aperta

Settimane Enoculturali - San Paolo-Appiano (BZ) - Dal 23 luglio, il paese di San Paolo-Appiano rende omaggio alla produzione vitivinicola locale con le Settimane Enoculturali: un appuntamento che si protrae fino a fine luglio e che promuove la conoscenza del vino attraverso degustazioni, visite ai vigneti e incontri con i produttori. E visto che il vino è anche festa, non mancano concerti, shopping, spettacoli e tanti appuntamenti per gourmet.



“Fasjn la mede”, la festa della fienagione - Carnia (UD) - Lavori di un tempo e gesti antichi vengono riproposti domenica 26 luglio in una grande festa nei prati, con cibi, musica, balli. Dalla mattina alle 9.30 fino al tardo pomeriggio sul monte Zoncolan si susseguono le varie fasi della fienagione: gli uomini che finiscono di falciare l'erba; le donne in costume che rastrellano il fieno; la composizione (con l'aiuto di tutti) di altissimi covoni su cui donne e bambini si arrampicano con agilità. A fare da contorno alla manifestazione passeggiate naturalistiche alla scoperta delle erbe di montagna, biciclettate, musiche e balli tradizionali. Spazio anche al buon gusto: aperitivo con frittatine e salam, frico con polenta e cjapus cu las frices, selvaggina polente e fagioli, i classici orzo e fagioli, orzotto, luanie fumade, vari tipi di dolci, lo sciroppo di sambuco e frutti di bosco e un particolare the alle erbe carniche.



Sagra dei pizzoccheri - Teglio (SO) - Nell'ultimo weekend di luglio, come da tradizione, si svolge la Festa dei Pizzoccheri, giunta alla cinquantaseiesima edizione in cui è possibile gustare i pizzoccheri e altri piatti valtellinesi. Durante le serate sono presenti 2 piste da ballo, una con orchestra per ballo liscio e balli di gruppo, e una pista discoteca per i più scatenati. La festa si svolge nella panoramica pineta posta al centro di Teglio e durante il pomeriggio di domenica è possibile salire sulla torre medievale aperta straordinariamente per l'evento.



Sagra del taleggio - Peghera (BG) - Domenica 26 luglio circondati dal panorama mozzafiato della valle che porta il nome del'omonimo formaggio troverete tantissimi stand che vi portano alla scoperta dei segreti del taleggio. Degustazioni di ogni tipo e sorta: taleggio, prodotti tipici e il meglio delle specialità della vallata. Menù a tema, laboratori didattici, convegni, mostre, installazioni multimediali e per i più curiosi le interessanti visite guidate alle cantine della stagionatura del Taleggio.



Festa del tortello - Vigolzone (PC) - La festa del tortello è una delle più grandi e famose sagre di tutta la provincia di Piacenza, e ogni anno richiama circa 20 mila appassionati di cucina e buona musica. La manifestazione si svolge a Vigolzone presso il Campo sportivo comunale durante il weekend del 24, 25, 26 luglio. Il menù proposto include tutte le specialità della cucina piacentina, che si possono accompagnare agli eccellenti vini delle cantine di Vigolzone. Una grande balera, le migliori orchestre dal vivo, e un ampio parco giochi fanno da cornice all'evento.



Sagra delle frittelle di mele - Testico (SV) - Venerdì 24 e sabato 25 luglio la Pro Loco di Testico organizza la tradizionale "Sagra delle frittelle di mele", una manifestazione in cui è possibile fare il pieno di dolci e bontà della tradizione ligure.



Sagra del tortellone - Bevilacqua (BO) - La Sagra del tortellone è ogni anno un momento di festa per tutta la comunità di Bevilacqua: un momento così importante che si svolge in concomitanza alla festa del patrono, San Giacomo, festeggiato il 25 luglio. Il ricco menù prevede tortelloni di zucca, tortelloni di ricotta, tortelloni verdi alle noci, panna e speck, tortelloni del Cardinal Lambertini, tortelloni allo squaquerone e parmigiano, tortelloni con radicchio e guanciale affumicato, tortelloni patate e speck, tortelloni di ricotta e ortica. Come secondi: prosciutto e grana, capocollo di maiale, grigliata mista, braciola di vitello, arrosto di vitello, castrato, salsiccia ai ferri, fritto misto di pesce.



Festa Bavarese e Sagra della Porchetta - Visciano (NA) - Dal 25 al 29 luglio un'imperdibile occasione per divertirsi, rilassarsi e scoprire le bellezze e le bontà offerte dal territorio campano. A disposizione dei buongustai ci sono tantissime prelibatezze come rotewurst, brezel, crauti, kartoffeln, stinchi di maiale, leberkase e tantissimi altri gustosi piatti. Il tutto impreziosito da fiumi e fiumi di birra Paulaner serviti nei tipici boccali da 1 litro. La location, con oltre 2500 posti a sedere, è anche lo scenario di divertimenti, simpatici gadget, musica folkloristica, balli di gruppo e tanta allegria e risate.