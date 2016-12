Riminiwellness: il popolo del fitness è in festa

Riminiwellness , la kermesse di riferimento per il mondo del fitness e del benessere, apre i battenti giovedì 28 maggio . Fino a domenica 31 tutti gli appassionati di fitness e di uno stile di vita sano e sportivo possono buttarsi in masterclass energiche e divertenti, provare in anteprima tante novità oppure affidarsi a massaggi rilassanti di massaggiatori professionisti. Oltre 300 gli eventi in programma .

Come ogni anno l'evento presenta tante sorprese per tutti gli appassionati, e anche quest'anno le aspettative sono alte. Oltre alle numerose anteprime fitness anche grande attenzione alla buona alimentazione. L'area del Medivillaggio, dedicata alle terapie fisiche e riabilitative, propone i benefici delle discipline integrate in un processo terapeutico e rieducativo volto alla guarigione ma anche alla prevenzione dell´individuo tramite la stimolazione di meccanismi di scarico e omeostasi del corpo. Il Biovillaggio, invece, offre un format d´avanguardia in cui Bioginnastica e Omeosinergia lavorano insieme per trovare una risposta integrata, completa ed efficace al processo di prevenzione e guarigione dell´individuo.



Numerosissime sono le masterclass a cui si può prendere parte nel Biovillaggio. Da lezioni dedicate all´energia a quelle sulle patologie psicosomatiche fino alle più specifiche e specialistiche. Sport, riabilitazioni, bioginnastica postoperatoria, omeopatia e chi più ne ha più ne metta, tutti i segreti del benessere psicofisico sono pronti ad essere svelati.



In concomitanza con la manifestazione, patrocinata da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Comune di Rimini, si svolge il "Rimini Coffee Festival Art", un grande show itinerante lungo la Riviera Romagnola che va alla scoperta delle nuove tendenze del mondo del caffè e le condivide con gli operatori professionisti e con tutti gli appassionati che amano il caffè come bevanda del benessere. Il cuore espositivo dell'appuntamento è la hall centrale di Rimini Fiera (ingresso sud), dove si svolgono anche le selezioni per i campionati italiani dei baristi mentre nell'area Foodwell di RiminiWellness sono in programma incontri sui benefici garantiti al proprio benessere dal consumo di caffè di qualità.



Per maggiori informazioni consulta il sito Internet, www.riminiwellness.com

Se vuoi conoscere le condizioni del tempo, visita il sito www.meteo.it