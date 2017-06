Perugia: Piacere Barbecue 2017

Cuore ardente del festival, anche quest'anno realizzato al percorso verde di Pian di Massiano, è l'Arena, dove tutti i giorni dalle 18 alle 19 si tengono i tradizionali approfondimenti del Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale. Non mancano, poi, i corsi di Barbecue della Grill Academy Weber, condotti dal Griller Coach Marco Agostini, i Cooking Contest e gli Eating Contest (in calendario il venerdì, il sabato e la domenica).



Nell'Area “Fai da te - Il Braciere è tutto mio!” gli appassionati che non vogliono rinunciare al piacere di cucinare sulla brace trovano bracieri, griglie e tutto il necessario per un barbecue perfetto; tutti i prodotti freschi e gli ingredienti pronti da cucinare al momento possono essere acquistati nel grande e rinnovato Mercato di Piacere Barbecue.

Chi non ha voglia di cucinare può approfittare dell’area ristorante di “Mi faccia il braciere!” che quest’anno è stata completamente rinnovata e mette a disposizione delle buone forchette cinque diversi nuovi menu: Steakhouse - Pasta, Panini & Co -American BBQ –Hamburgeria - Fish Joint.



Sabato 17 giugno alle 20,30, torna l'evento riservato ai bambini: Junior Griller è il Family Contest in cui i giovani maghi della griglia si sfidano nella realizzazione di sfiziose ricette, sostenuti dal tifo di tutta la famiglia.



La musica è come sempre grande protagonista. Nel corso del festival, tutti i giorni a partire dalle 20, sul palco di “Piacere Barbecue”, si esibiscono a suon di rock, blues, country e folk alcune delle più divertenti e conosciute live band umbre.



Visto che non esiste grigliata senza il giusto bicchiere di vino che l'accompagni, si inaugura la nuova Wine Beach, iniziativa che nasce dalla collaborazione tra il Festival Italiano del Barbecue, Movimento Turismo del Vino Umbria e Strade del Vino e dell'Olio Umbria. La Wine Beach, tutti i giorni dalle 18.30 alle 19.30, è la vetrina che presenta i migliori vini delle enoteche umbre. per conoscere le eccellenze del bicchiere e i giusti abbinamenti con i piatti preferiti.



Piacere Barbecue è ideato e organizzato da ConsulTravel e dall'Agenzia Sedicieventi. Tutte le informazioni si trovano sul sito Internet: www.piacerebarbecue.it