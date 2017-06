Sardegna: torna il Girotonno a Carloforte

Girotonno si terrà a Carloforte, sull’isola di San Pietro, dal 22 al 25 giugno prossimi. Quattro giorni tra degustazioni, musica, cultura e grandi sfide di cucina. Cooking show con i più grandi protagonisti della cucina italiana la musica di Nek e Fiorella Mannoia, golose ricette a base di tonno, un villaggio dedicato allo sport e al divertimento anche dei più piccoli e visite alla scoperta di Carloforte, la città dall'anima tabarkina.



Sinergie mediterranee - L’antica e caratteristica cittadina tabarkina, rotta privilegiata del “corridore dei mari”, diventa il palcoscenico per un prezioso momento di confronto e scambio culturale tra le regioni mediterranee che ancora mantengono viva la cultura di tonni e tonnare. Momento centrale una gara gastronomica internazionale, l’international Tuna competition, alla quale parteciperanno chef provenienti da diversi paesi tra cui Giappone (con lo chef Haruo Hichikawa vincitore del Girotonno nel 2015), Italia, Norvegia (Dag Tjersland, chef due stelle Michelin), Perù (Rafael Rodriguez, vincitore del Girotonno nel 2016).



Un evento gustoso e glamour - I maggiori protagonisti della cucina italiana si esibiranno dal vivo al Girotonno proponendo le loro migliori ricette che saranno poi degustate dal pubblico in platea. Tornano a Carloforte Filippo La Mantia, l’oste e cuoco siciliano più famoso d’Italia e Stefano De Gregorio, di Busto Arsizio (Varese), chef resident di Saporie Lab – Milano che lo scorso anno ha partecipato alla gara internazionale nella squadra italiana. Da Gambero Rosso Channel arriva Giorgione, volto della trasmissione “Giorgione, orto e cucina”. Romano, classe ’57, racconta in tv la sua esperienza di curare un orto ed esaltare le primizie con ricette semplici, gustose, facilmente realizzabili. Sul palco salirà anche lo chef giapponese Haruo Ichikawa, classe 1954, dal 2008 in forze al ristorante Iyo, a Milano, premiato con una stella Michelin dal 2015. L’Expo village, sul lungomare e lungo le stradine del centro storico di Carloforte (Banchina Mamma Mahon, corso Cavour, piazza Repubblica) offre ai visitatori la possibilità di fare shopping tra le specialità agroalimentari locali e i prodotti dell’artigianato sardo.



Una giuria di valore assoluto - Del panel tecnico faranno parte l’oste e cuoco Filippo La Mantia, la giornalista pluripremiata e ricercatrice universitaria Maria Canabal che vive tra Parigi, Madrid e Copenaghen e scrive di food, travel e lifestyle per alcune delle riviste più rinomate al mondo: Monocle, Gourmet, Vogue Casa, Le Nouvel Observateur e per i 50 migliori blog dei ristoranti del mondo. Canabal è stata riconosciuta come la donna più influente in campo gastronomico nel 2015 da Foundation Women’s Week ed è presidente del Parabere Forum, il primo forum al mondo per le donne in gastronomia, un evento annuale che raccoglie i leader di pensiero nel settore del cibo.



Per maggiori informazioni: www.girotonno.it