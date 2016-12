Milano: MonteNapoleone Yacht Club & Unique

L'iniziativa è promossa dall'Associazione MonteNapoleone, che rappresenta ad oggi centoquaranta Luxury Brands tra le realtà più importanti del mondo, situate nel Quadrilatero della Moda di Milano. Per l’intera durata della manifestazione i Cantieri Nautici godono di spazi espositivi offerti dalle boutique dei marchi più prestigiosi, nelle quali i visitatori e i clienti hanno la possibilità di ammirare modelli in scala, fotografie, video wall e progetti di avanguardia.



La settimana prevede anche un programma ricco ed articolato di eventi, tra cui la presentazione di Sailing Series®, partner dell'evento, il format di regate di grande successo che espone in piazzetta Croce Rossa un catamarano M32, interamente costruito in fibra di carbonio.



Martedì 17 maggio alle ore 10.30 si svolge una tavola rotonda dedicata ai temi del turismo nautico e della legislazione che punta a favorirne lo sviluppo nel nostro Paese. Partecipano, tra gli altri, il presidente di UCINA Confindustria Nautica Carla Demaria, il presidente di Nautica Italiana Lamberto Tacoli, il presidente onorario di Altagamma e titolare del cantiere Nautor's Swan Leonardo Ferragamo, l'avvocato e armatore Salvatore Trifirò e l'avvocato marittimista Giandomenico Boglione.



Durante l’intero periodo della manifestazione, inoltre, il suggestivo chiostro di Palazzo Borromeo d’Adda, in via Manzoni 41, ospita la mostra YACHTS&GENTLEMEN: la rassegna illustra la genesi delle grandi barche, i sogni dei loro armatori e le idee dei designer che hanno contribuito a trasformarli in realtà. Ogni storia racconta modi differenti in cui la passione per il mare può trasformarsi nell’ispirazione capace di riappropriarsi dei valori forti e veri che caratterizzano il rapporto tra l’uomo e l’elemento naturale. Da Aristotele Onassis a Gianni Agnelli, a S.A. Karīm Aga Khan e Larry Ellison, l’attrazione per il mare e la volontà di mettersi in gioco hanno dato vita a imbarcazioni uniche, ora presentate al pubblico attraverso una carrellata di splendide immagini: ci sono fotografie, ma anche progetti e ricordi che ripercorrono gli ultimi decenni della nautica da diporto e mettono in luce capacità imprenditoriali, artigianali e d’ingegno che hanno dato vita ad un'industria di eccellenza italiana e internazionale. Le foto sono in gran parte opera di Carlo Borlenghi, fotografo noto in tutto il mondo per il suo gusto e per la sua bravura nel cogliere momenti e atmosfere. La mostra è curata da Antonio Vettese, giornalista e scrittore esperto di nautica, ed è aperta dal 16 al 22 maggio dalle 10 alle 19. Mercoledì 18 maggio l'apertura è fino alle ore 22.



Guglielmo Miani, Presidente dell’Associazione MonteNapleone ha dichiarato con soddisfazione: "Non possiamo dimenticare che Milano è considerata la città più ‘nautica’ d'Italia per numero e qualità di armatori e appassionati. Qui abbiamo anche alcuni degli studi di progettazione più importanti del mondo. L'evento, visto il successo della prima edizione, vuole crescere e assecondare questa grande passione della città. MonteNapoleone Yacht Club è un tributo al mondo del mare e all'industria nautica italiana che ne è grande protagonista".



L’iniziativa rientra tra gli scopi principali dell’Associazione MonteNapoleone che organizza, pianifica e attua eventi di varia natura - culturali, benefici e commerciali nell’interesse degli Associati e di quanti amano un’esperienza di alto livello; è sostenuta da Fraser Yachts, broker numero uno al mondo nel settore dello yachting e da Valverde, water partner, e vede come partner istituzionale Borsa Italiana, società di gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati, tra le principali Borse europee con oltre trecentocinquanta società quotate.



Le Boutique e i Cantieri partecipanti sono:

AUDEMARS PIGUET – CRN

BREGUET - CCN

BULGARI - BENETTI

CORNELIANI – BAGLIETTO

CHANTECLER CAPRI - ARCADIA YACHTS

DAMIANI – AZIMUT

YACHTS DE VECCHI MILANO 1935 – FIPA GROUP

ETRO – CUSTOM LINE

FALCONERI - TANKOA YACHTS

HERMÈS – LUERSSEN YACHTS

ITALIA INDEPENDENT – ITAMA

JAEGER-LECOULTRE - VSY

LARUSMIANI – RIVA

LORO PIANA – YACHT CLUB COSTA SMERALDA

LOUIS VUITTON – FINCANTIERI YACHTS

MONTBLANC – PERSHING

PANERAI – PANERAI CLASSIC YACHTS CHALLENGE

OMEGA – MONTE CARLO YACHTS

PAUL & SHARK - HOLLAND JACHTBOUW

PHILIPP PLEIN – TENDERS.TOYS

PIAGET – FERRETTI YACHTS

SABBADINI - CANTIERE DELLE MARCHE

SALVATORE FERRAGAMO – NAUTOR’S SWAN

SANTONI - WIDER

VALENTINO – SANLORENZO

VERSACE - ADMIRAL

VHERNIER – PERINI NAVI



Le gioiellerie e le orologerie che partecipano all’attività di “Unique” , esponendo solo per l’occasione e in alcuni casi per la prima volta le creazioni più esclusive sono AUDEMARS PIGUET, BREGUET, BULGARI, CHANTECLER CAPRI, DAMIANI, JAEGER­‐LECOULTRE, MONTBLANC, OMEGA, PANERAI, PIAGET, SABBADINI e VHERNIER.



Per informazioni: www.montenapoleone.luxury/it.html