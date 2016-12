Milano: il mondo di qualità del Salone del Mobile 2016

Il Salone si conferma appuntamento must del settore, con le ultime novità in fatto di prodotti e soluzioni, riaffermando il ruolo di Milano come capitale del design. Insieme al Salone del Mobile, i visitatori possono conoscere le proposte del Salone del Complemento d’Arredo, con oltre 1300 espositori del Complemento d’Arredo distribuiti su oltre 150.000 metri quadrati, suddivisi nelle tipologie stilistiche Classico e Design.



L'edizione 2016, come tutte quelle degli anni pari, ripropone anche le biennali EuroCucina, con l’evento collaterale FTK - Technology For the Kitchen) – nei padiglioni 9-11 e 13 – e il Salone Internazionale del Bagno, nei padiglioni 22-24.



Non manca il SaloneSatellite: piattaforma di incontro con i talenti emergenti, provenienti da diverse scuole internazionali di design, e prosegue anche il concorso SaloneSatellite Award, giunto alla sue settima edizione, ulteriore passo per facilitare il contatto tra domanda e offerta, tra imprenditori e designer. Quest’edizione vede impegnati i designer nel presentare, in aggiunta ai loro prototipi, uno o più progetti attinenti alle merceologie delle manifestazioni biennali che affiancano il Salone Internazionale del Mobile, nello specifico, per l’edizione 2016, EuroCucina e Salone Internazionale del Bagno.



E' collegato direttamente con il Salone del Mobile - Milano l'evento “space&interiors”, organizzato dalla Biennale internazionale di architettura ed edilizia MADE expo – al The Mall Porta Nuova – Brera Design District: superfici, pavimenti, porte e finiture d’interni vengono presentati in un allestimento suggestivo a cura dello studio Migliore+Servetto Architects.



Ritorna anche il FuoriSalone, il fittissimo programma di manifestazioni ed eventi legati al design che coinvolge tutta la città: in sei giorni sono in calendario circa 990 eventi articolati in sette percorsi differenti. Per scoprirli tutti, c’è il sito web http://fuorisalone.it/2016/



Per pianificare la visita e per tutte le informazioni, il sito ufficiale del Salone del Mobile è all’indirizzo www.salonemilano.it.





Salone Internazionale del Mobile

16 -17 aprile 2016

Quartiere Fiera Milano, Rho

INGRESSI: Porta Sud, Porta Est, Porta Ovest

ORARI - 9.30 - 18.30 continuato

Biglietti visitatori: tessera di ingresso : Euro 30,00 (non è possibile la prevendita)