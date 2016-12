Milano: rendez vous a centinaia nel Fuorisalone

Notte bianca a Brera - Brera è il quartiere di Milano più caratteristico e bohemienne, prediletto dagli artisti che lo hanno eletto quale patria elettiva fin dall’800 anche per la presenza dell’Accademia delle belle Arti. Il Salone del Mobile lo ha promosso quale “design District”: ospita infatti ben 152 eventi, progetti speciali e iniziative culturali. Quest’anno sono ambasciatori di Brera Design District Chiara Luzzana con il progetto “The Sound of City”, Matteo Thun e Dimore Studio con i designer Emiliano Salci e Britt MorAn. Il tema è “Progettare è Ascoltare” e nasce da un confronto con l’artista Chiara Luzzana e con Paolo Ferrarini individuando l’ascolto come metafora, come principio alla base dell’atto creativo e progettuale. La notte bianca del quartiere, la Brera Design Night, si svolge venerdì 15 aprile con l'apertura prolungata degli showroom e una serie di eventi speciali che animeranno il distretto.



Moleskine alla ribalta a Tortona - Tortona design week è un progetto di comunicazione che promuove gli oltre 180 eventi che si svolgono nello storico circuito di zona Tortona. Partner dell’iniziativa:Associazione Tortona Area Lab, BASE Milano, Magna Pars, Milano Space Makers,Superstudio Group, Tortona Locations. Tra gli eventi 2016, anche il Sarpi Bridge-Oriental design week. Da segnalare anche la mostra evento Acqua su Marte: decine di taccuini Moleskine riempiti dalle opere dei migliori calligrafi al mondo, parte del team “Calligraphy Masters”, offriranno un’affascinante panoramica sull’evoluzione degli stili calligrafici, base di un nuovo movimento artistico. Una cinque giorni di workshop e performance che si terrà nello “spazio di coltivazione del futuro” di Acqua su Marte. E una nuova mostra collettiva “future is nhow” verrà ospitata a nhow Milano, in via Tortona 35, dal 12 al 17 aprile: ospiti una serie di espositori e di eventi che coinvolgeranno il visitatore in un percorso emozionale che si prospetta sorprendente.



Pittura a olio e design - A Ventura Lambrate ecco invece “Still life collection” una combinazione che unisce pittura, artigianato e design creata da Haam Sooho che applica l'unicità della texture propria della pittura ad olio anche a oggetti tridimensionali del design contermporaneo. Le superfici in legno sono state intagliate e successivamente dipinte in modo da poter ottenere la stessa sensazione materica data dalla pittura ad olio. Interessante in via Giovanni Ventura anche l'evento Skinn & Fungy in cui Roos Soetekouw presenta le sue stoffe che prendono ispirazione dalle particolari texture e colorazioni dei funghi.



Tutte le informazioni: fuorisalone.it



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it