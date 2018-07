Lombardia: in Valsassina torna il selvaggio West

Una quattro giorni organizzata per diffondere i valori della cultura country americana, una filosofia che si fonda su principi come solidarietà, lavoro, correttezza, onestà e lealtà, caratteristiche del selvaggio West, ma per molti versi simile ai valori e alla quotidianità della vallata in cui si svolge l’evento.



Ranch Sorting con Natalia Estrada - In programma attività e iniziative targate USA, come il Rodeo organizzato da 4S Ranch, una tappa interregionale valevole per i Campionati Regionali di Mountain Trail IMTCA/Fitetrec-Ante 2018 (i campioni regionali che si qualificheranno saranno poi ammessi alla finale nazionale e alla Coppa delle Regioni 2018), gli esclusivi workshop presentati da Drew Mischianti e Natalia Estrada, titolari del Ranch Academy e le dimostrazioni di Ranch Sorting.



In diretta da Nashville - Non mancheranno musica e balli, con l’atteso concerto live, in calendario per la serata di venerdì 13 luglio, di Vince Moreno che per l’occasione arriverà direttamente da Nashville, capitale mondiale di musica country. Spazio anche ai più piccoli che potranno muovere i primi passi nel mondo degli animali, dalla loro conoscenza, alla pulizia, fino alla loro nutrizione all’interno delle fattorie didattiche promosse da BioTeam, sperimentare il battesimo della sella e divertirsi al luna park.



Camper benvenuti e scopi benefici - A incentivare la vita a contatto con la natura, è stata predisposta una grande area per camper. Per tutti una ristorazione selezionatissima che porterà sulle tavole sapori, gusti e profumi dei piatti delle praterie, prime fra tutte le rinomate specialità alla griglia Si delineano così i tratti della manifestazione che nel 2018 si guadagna il titolo di “più grande Festival Country” italiano, ma il Valsassina Country Festival non è grande solo per lo spettacolo che offre, la levatura va oltre e si conferma nello scopo benefico cui è devoluto l’intero ricavato.



Per maggiori informazioni: www.valsassinacountryfestival.it