Le sagre per il palato e per gli innamorati

SAGRA DI SAN BELLO - Berbenno Di Valtellina – Sondrio - Le antiche tradizioni valtellinesi rivivono in due fine settimana di gusto, dal 3 al 18 febbraio. La festa è dedicata a San Benigno De' Medici, detto San Bello, fondatore della chiesa del borgo di Monastero. La festa prevede celebrazioni religiose, riti civili, la musica dei concerti bandistici, rappresentazioni e un banchetto con pietanze tipiche, allestito nei finesettimana 10 -12 e 17 - 18 febbraio, con il classico menù di San Bello, a base soprattutto di gallina, accompagnato da vino locale, all'interno degli stand riscaldati o presso il ristorante locale. Si suggerisce la prenotazione. http://www.sagradisanbello.it/



BEEF & SNOW - Val d'Ega - Alto Adige - Secondo weekend di gusto ad alta quota tra le splendide montagne della Val d'Ega, tra fantastici paesaggi innevati. Fino al 19 febbraio si soddisfa la golosità con ottimi piatti di carne, tra una sciata e l'altra. I rifugi e le baite dei comprensori sciistici di Obereggen e Carezza, servono specialità altoatesine a base di carne proveniente da animali alimentati nei pascoli locali.



HAPPYCHEESE - DOLOMITI - La montagna incontra il gusto con questa rassegna dedicata ai migliori formaggi di alta quota della Val di Fassa, Val di Fiemme e Primiero. Gli appuntamenti si svolgono in diverse località lungo la Strada dei formaggi delle Dolomiti, tra cui S. Martino di Castrozza, Sass Pordoi e Cavalese.. In programma aperitivi, degustazioni, cene, spettacoli a tema tra la neve e le piste da sci, e uno speciale appunatemtno in occasione del Carnevale a San Martino di Castrozza il 28 febbraio. Menù speciali e appuntamenti per i bambini con HappyCheese for kids. Da martedì 14 febbraio a sabato 18 Marzo. Info: www.tastetrentino.it.



VERONA IN LOVE - La città di Romeo e Giulietta celebra gli innamorati e l'amore colorandosi di rosso passione da sabato 11 a martedì 14 febbraio. Per festeggiare San Valentino sono in programma una caccia al tesoro, spettacoli teatrali, eventi e appuntamenti dedicati agli innamorati. per l'occasione vengono organizzate visite guidate della città, trekking urbani, tour in bici e tante altre iniziative. Info: www.veronainlove.it.



CASTELL'ARQUATO BORGO DEGLI INNAMORATI - Castell'Arquato (Piacenza) - L'amore sboccia tra i colli piacentini nello splendido scenario della Rocca Viscontea. Da sabato 11 a martedì 14 febbraio appuntamenti romantici anche in notturna: ci sono tante degustazioni golose, il kisser set, per immortalare baci indimenticabili, una fiera dedicata agli sposi, il brindisi in love dell'"Aperintorre", visite guidate alla Rocca, e lancio delle lanterne (domenica 12 febbraio) mercatini con degustazione e vendita di prodotti tipici e manufatti artistici.



STREET FOOD SANREMO - Sanremo - Imperia - La città dei fiori ospita da martedì 7 a domenica 12 febbraio, in concomitanza con il festival della canzone italiana, i sapori e i profumi del cibo di strada. Oltre 20 truck danno appuntamento a Portosole (martedì dalle ore 17, da mercoledì a partire dalle 11), con le più ghiotte specialità gastronomiche del nostro Paese: hamburger di fassona, farinata, cupcakes americani, polenta, gnocco fritto, olive all'ascolana, verdure pastellate e naturalmente focaccia. Il tutto accompagnato da ottime birre artigianali e musica dal vivo.



GRADARA D’AMARE - Rocca di Gradara (Pesaro e Urbino) - La celebre rocca che fu teatro degli amori di Paolo e Francesca ospita, da sabato 11 a domenica 19 febbraio, una rassegna di appuntamenti all'insegna del cuore. In programma una fiera per gli sposi, la Notte Romantica e molto altro. www.gradara.org



FIERA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE - Firenze - Le strade nei pressi di piazza Santa Maria Novella diventano per due fine settimana, da venerdì 10 a domenica 19 febbraio, un tripudio di profumi e sapori dolcissimi con la fiera dedicata al Cibo degli Dei. Show cooking, laboratori di cioccolateria, uno spazio riservato alla cura del corpo e abbinamenti con moda e design. Info: www.fieradelcioccolato.it.



CIOCCOLENTINO - Terni - #Amoriincorso è lo slogan dell'edizione 2017 della kermesse che abbina amore e cioccolato, in programma nella città umbra da venerdì 10 a martedì 14 febbraio. Tra le delizie da degustare ci sono squisite praline di cioccolato mescolate a ingredienti afrodisiaci come menta e peperoncino, frutti di bosco, lime o zenzero. In programma lezioni di pasticceria, un contest fotografico, degustazioni e show cooking tra le strade del centro storico. www.cioccolentino.com



CIOCCOLATIAMO - Piedimonte Etneo (Catania) - Un fine settimana di amore e dolcezza anche sulle pendici dell'Etna, con degustazioni guidate, showcooking, workshop per adulti a bambini, giochi e molto altro. Ingresso libero, dalle ore 10.00 alle ore 22.00 da domenica 12 a martedì 14 febbraio.