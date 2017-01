Le sagre golose per il fine settimana

BEEF & SNOW - Val d'Ega - Alto Adige - Gusto ad alta quota tra le splendide montagne della Val d'Ega, tra fantastici paesaggi innevati. Per quindici giorni, dal 0 al 19 febbraio, si soddisfa la golosità con ottimi piatti di carne, tra una sciata e l'altra I rifugi e le baite dei comprensori sciistici di Obereggen e Carezza, ospitano l'evento "Beef & Snow", con specialità altoatesine a base di carne proveniente da animali alimentati nei pascoli locali. Per informazioni www.obereggen.com/it/beef-snow.



IL BROCCOLETTO DI CUSTOZA IN PIAZZA - CUSTOZA - VERONA - Tante prelibatezze come vuole una tradizione che dura da oltre cinquant'anni e che riunisce nove produttori del broccoletto, ortaggio tipico di Custoza, Un appuntamento dedicato a chi sa apprezzare le produzioni esclusive della terra. La manifestazione si svolge all'interno di una tensostruttura riscaldata. Nei tre giorni della manifestazione sono presenti stand enogastronomici, aperti nelle giornate di venerdì (dalle ore 19.00), sabato e domenica dalle 10.00 del mattino. Domenica è prevista una mostra mercato con sfilata di trattori d'epoca e intrattenimento per bambini e famiglie.



ANTICA FIERA DI SAN BIAGIO - Cavriana - Mantova - Tradizioni e dolcezze nel borgo medievale del mantovano che dedica a San Biago una antica fiera con tanti eventi, spettacoli per adulti e bambini, di eventi, con tanti buoni sapori da scoprire, ma anche con spettacoli per grandi e piccini, sport, convegni e artigianato. Non mancano le giostre e le tradizionali mongolfiere. Da venerdi 3 a domenica 5 febbraio.



TOUR.IT, IL SALONE DEL TURISMO ITINERANTE E SOSTENIBILE - Carrara - Da giovedì 2 d Domenica 5 febbraio Carrara Fiere ospita l'edizione 2017 di Tour.it, il salone del turismo itinerante. Presenta una vasta esposizione di camper, caravan, motorhome, case mobili, carrelli, tende da campeggio, accessori e abbigliamento per l'outdoor. Ci sono anche servizi, prodotti editoriali specializzati e informazioni turistiche per programmare le vacanze in libertà. La manifestazione quest'anno è affiancata da "TOURismo in Libertà", dedicata alla realtà locali della Toscana e promuove artigianato, cultura, sapori e tradizioni del territorio. Info: www.tourit.it



SUPERMAGIC – Festival Internazionale della magìa - Roma - Sorprese e illusioni da tutto il mondo si danno appuntamento nel fine settimana conclusivo della manifestazione, fino a domenica 5 febbraio, con lo spettacolo “Prodigi” a cui partecipano otto illustri stelle della magia provenienti da tutto il mondo. Sono in programma esibizioni di prestigiatori, manipolatori, mentalisti e illusionisti con momenti comici e poetici, luci suggestive,proiezioni, effetti visivi e musiche originali.